"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локо" (Сф) ще отбележи юбилей на един от най-успешните си треньори - Стефан Грозданов.

"Локомотивци, в петък, 13 март, от 19:00 ч. ще сме домакини в среща от 26-ия кръг на Първа лига.

С удоволствие съобщаваме, че преди първия съдийски сигнал президентът на клуба, г-н Веселин Стоянов, ще награди един от най-успешните треньори в нашата съвременна история - Стефан Грозданов, по случай неговия 80-годишен юбилей.

Специални гости в петъчната вечер ще бъдат и голяма част от играчите, треньорите и хората от щаба на "Локомотив", които под ръководството на Грозданов изведоха отбора до рекордната серия от 8 поредни мача без загуба в европейските клубни турнири, както и два пъти до завоюването на бронзовите медали в периода 2006–2007 г.

Заповядайте на стадиона, за да аплодираме заедно нашите „червено-черни" любимци и да подкрепим мощно отбора в дербито!", написаха от "Надежда".