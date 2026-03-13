Краят на треньорския щаб: AI се заема с подготовката на спортистите

Изкуственият интелект все по-уверено се налага като треньор, диагностик, терапевт и въобще като универсален ментор на шампионите

"Благодаря на моя треньор, на моя физиотерапевт, на статистика ми, на мама и тате и на прекрасната ми половинка, която вярваше в мен и ме подкрепяше и в най-тежките моменти!" – това в общи линии е стандартната благодарствена форма, която използват щастливите победители след края на състезанието. Онзи ден параолимпиецът Максим Мурашовски обаче наруши традицията, обяснявайки се в любов на изкуствения интелект, след като спечели сребърен медал в биатлона.

"През последните шест месеца тренирам с ChatGPT. Използвах го като психолог, треньор и понякога като лекар", призна си чистосърдечно 25-годишният украинец, който все пак не забрави да изрази своята признателност и към официалния си треньор Виталий Труш.

Специалистът може и да се е трогнал от благодарствените слова, но по-вероятно е да се е притеснил сериозно дали дните му като наставник не са преброени.

Сребърният медалист Мурашовски въобще не е първият спортист, престрашил се да вкара в треньорския си щаб изкуствения интелект. AI е перфектният съюзник за всеки устремил се към медалите талант в тичането, скачането или в боравенето с топката.

Той не мрънка за висока заплата, но в същото време върши успешно работата на треньора, физиотерапевта, статистика и въобще на всеки един от важните генерали в армията на всеки настоящ или бъдещ шампион. Вероятно не е далеч времето, в което световноизвестните футболисти, баскетболисти, лекоатлети и сие ще отпратят хората от треньорския щаб и ще се доверят изцяло на няколко модерни машинки по тялото и на препълненото с важни цифри и данни лаптопче.

Всъщност няма нужда да чакаме необозримото бъдеще, всичко това вече се случва. Кристиано Роналдо например отдавна си призна, че е не само потребител, но и инвеститор в платформа за събиране и анализ на информация, която е от решаващо значение за пълноценната подготовка.

Португалската суперзвезда използва и една от набиращите популярност гривни, които анализират натоварването по време на мач, нивата на възстановяване след края му и качеството на съня, когато се мушне между завивките.

Същата модерна джаджа се мъдри върху китката на баскетболния титан Леброн Джеймс. Американецът използва услугите на нова интелигентна фитнес система, която с помощта на AI определя оптималните тежести и необходимия брой повторения с тях за възможно най-пълноценна и в същото време безопасна тренировка на мускулите.

Още по-интересна е машинката на звездата в бягането на дълги разстояния Дезире Линдън, която използва т.нар. дигитален близнак на собственото си сърце. Това, така да се каже, е последен писък на модата и задачата му отново е да събира и анализира невидими за човешкото око данни. В чест на истината информацията, която пристига от въпросното дигитално сърце, се обработва от треньорите на американката.

С негова помощ те могат да предвидят как ще реагира сърдечносъдовата система по време на интензивни тренировки и да коригират изискванията спрямо възможностите на организма. В този случай човекът все още е по-ценен от машината, но технологиите се развиват с бесни темпове.

Две фирми вече разработват софтуер и хардуер, с помощта на които ще бъдат създавани пълни дигитални близнаци на спортистите.

От него или нея се иска единствено да си отворят компютрите и да разгледат картинките, които ще показват работата на всеки един мускул по време на тренировка или състезание. Нещо повече – в реално време потребителят наблюдава как неговото виртуално копие реагира на промени в хранителния режим или в атмосферните условия.

След това тялото на дигиталния спортист може да бъде подлагано на нови тренировъчни цикли и въобще на всякакви експерименти, за да бъдат подобрени и най-дребните детайли от подготовката на близнака от плът и кръв.

На изкуствения интелект са се доверили и лекоатлетите Ноа Лайлс и Габи Томас. Златните медалисти от Париж 2024 са използвали система за улавяне на движенията, която с помощта на AI анализира биомеханиката на бягане

и стартовата техника.

Дори вече отказалият се Рафаел Надал към края на кариерата си по време на тренировки използва ракета, в чиято дръжка са вградени сензори, които събират данни за всеки удар и ги препращат към система, която после съветва какво и как да се подобри.