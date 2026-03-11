Йосиф Миладинов размисли - завръща се в плуването

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната федерация по плувни спортове World Aquatics даде позволение на Йосиф Миладинов да започне процедура по пълно възстановяване на състезателни права, считано от 22 февруари тази година, съобщиха от Българска федерация по плувни спортове.

Сребърният медалист от европейското първенство през 2021-а и двукратен шампион на Стария континент за юноши обяви своето оттегляне от плуването в началото 2025-а. По-малко от година по-късно Миладинов взе решение да възобнови кариерата си.

В писмо до президента на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев от World Aquatics разясняват процедурата, през която трябва да премине Йосиф Миладинов, за да може отново да бъде част от националния отбор на България. От централата обявяват, че състезателните права на олимпийския финалист на 100 метра бътерфлай ще бъдат възстановени след изтичане на шест месечен период на изчакване, съгласно Чл. 5.6.1 от Правилника за допинг контрол на световната федерация. До крайния срок (22 август) Йосиф Миладинов ще води самостоятелна подготовка, съгласувана с главния треньор на националните отбори Кристиян Минковски и БФПС.

"Ръководството на българската централа приветства решението на Миладинов и заявява пълната си подкрепа към европейския ни шампион", се казва в изявление на Българска федерация по плувни спортове.

22-годишният пловдивчанин е уникат в българското плуване. Освен сребърния медал на 100 м бътерфлай в Будапеща през 2021-а Йосиф участва същата година в олимпийския финал на тази дисциплина. Това се случи и на световното в Доха през 2024-а.

Така Миладинов е плувал единственият българин, плувал във финали на европейско, световно и олимпиада.

След оттеглянето му през април 2025-а се появи информация, че Йосиф ще участва игрите, в които е позволено използването на препаратите, забранени от световната антидопингова агенция - Enhanced Games, които ще се проведат от 21 до 24 май в Лас Вегас .

Наскоро обаче се появи списък с участници, в който той липсва.

В него е друг наш плувец - Антъни Иванов.