В Германия: Клоп ще наследи Нагелсман начело на бундестима

Юрген Клоп ще бъде следващият селекционер на националния тим на Германия, тъврди вестник "Билд".

В момента начело на бундестима е Юлиан Нагелсман, който има договор до 2028-а.

58-годишният Клоп пък е директор на футболния департамент на "Ред Бул" и съответно отговаря за развитието на спонсорираните от него клубове.

Германецът направи страхотна треньорска кариера на клубно ниво начело на "Майнц 05", "Борусия" (Дортмунд) и "Ливърпул".

При провал на световното това лято Нагелсман може и предсрочно да освободи поста за Клоп.