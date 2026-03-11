Лука Дончич се бори за попечителство на двете си дъщери

Баскетболната звезда на "Лос Анджелис Лейкърс" Лука Дончич, е в битка за попечителство над двете си дъщери, след като се раздели с годеницата си Анамария Голтес.

„Обичам дъщерите си повече от всичко и правя всичко възможно, за да останат с мен в САЩ по време на сезона, но това не беше възможно до момента и затова реших да прекратя годежа си. Всичко, което правя, е заради щастието на дъщерите си и винаги ще се боря да бъда с тях, както и да им предоставя възможно най-добрите условия за живот", заяви словенецът в изявление, предоставено на ESPN, предава БТА.

Според американската медия Голтес е подала молба за издръжка за децата и за покриване на адвокатските разноски от Дончич. Според източници, близки до играча, молбата е била подадена в Калифорния, където една от дъщерите на словенеца е била само за три месеца миналата пролет, докато другата му дъщеря никога не е влизала в щата. Самият Дончич дори не е имал представа, че заявлението изобщо е била подадено.

27-годишният баскетболист се сгоди с модела Анамария Голтес през юли 2023-а, но двамата се познават още от младежките си години и са във връзка от 2016-а.

Първата им дъщеря, Габриела, се роди през ноември 2023 година, когато Дончич още играеше за "Далас Маверикс", докато второто им дете, Оливия, се роди през декември миналата година в Словения. Гардът отсъстваше от състава на "Лейкърс" по-рано през настоящия сезон, тъй като се завърна в родната си страна, за да присъства на раждането на втората си дъщеря.

По време на визитата си той изрази желанието си да вземе Габриела със себе си в САЩ, заради което влиза в спор с Голтес. Впоследствие годеницата на Дончич извиква органите на реда в болницата в град Кран, Словения, въпреки че до тяхното пристигане, той вече се е прибрал вкъщи и те не установяват „никакви елементи на престъпление или административно нарушение".

По-късно през същия ден Дончич заминава обратно за САЩ, а оттогава не е виждал дъщер