Иран няма да участва на световното заради атаката на САЩ

Иранският национален отбор няма да участва на iветовното първенство през 2026 година, обяви министърът на спорта на Иран Ахмад Донямали.

Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

„Като се има предвид, че тяхното правителство (на САЩ) уби нашия върховен лидер, при настоящите обстоятелства ние няма да участваме на световното първенство", каза Донямали.

Иран беше в група с Белгия, Египет и Нова Зеландия за мондиала.

Войната в Близкия изток започна на 28 февруари след провала на преговорите за ядрената програма на Иран. САЩ и Израел удариха Иран, убивайки, наред с други лица, неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Техеран отговори с атаки срещу Израел и арабските държави от Персийския залив, разпространявайки конфликта отвъд границите си.