Художествената гимнастика прие нови клубове на отчетното си събрание

2000
Снимка: БФХГ

Българската федерация по художествена гимнастика проведе годишното си отчетно събрание в София.

По време на сбирката бяха приети годишен отчет и доклад за дейността на Управителния съвет, както и доклад за цялостната дейност на БФХГ за 2025 година. Делегатите утвърдиха още годишния финансов отчет и счетоводния баланс на федерацията за 2025-а, както и проектобюджет за 2026 година.

В рамките на събранието бяха приети и нови спортни клубове за членове на БФХГ. Обсъдени бяха и редица текущи въпроси, свързани с развитието на художествената гимнастика в България, работата и методиката в клубовете, както и бъдещите приоритети пред спорта, съобщават от централата.

Снимка: БФХГ

