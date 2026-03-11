ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И състезателите от купа „Банско" подкрепиха Малена Замфирова

Подкрепа за контузената ни звезда в сноуборда Малена Замфирова изразиха днес всички участници в купа „Банско" в алпийските ски. За да й вдъхнат сили младите таланти караха с ленти, като Малена. Това се случва във всички стартове от календара на БФСки от инцидента с талантливата ни сноубордистка на 3 март в Чехия.

Състезанието днес бе от календара на ФИС и БФСки, и бе организирано от „Юлен" АД, като в него взеха участие 78 млади таланти от цялата страна.

На писта „Томба" при момичетата, младша възраст до 14 г първа е Елица Кърпачева, Мотен, пред Марта Маркова, Грийн роуд и Леда Соколова, Витоша ски. При момчетата в същата група победи Андрей Самарджийски, Юлен, пред Никола Балевски, Юлен и Мартин Спасов, Чамкория. Първа при момичетата старша възраст до 16 г е Лилия Хаджистоянова, Юлен, пред Азалия Александрова, Пампорово и Кристина Попова, Юлен. При момчетата старша възраст, до 16 г първи е Павел Марков. 

