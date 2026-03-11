ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром" се присъединява към проучването на бл...

Българи обгрижват световните квалификации в Ухан

Сандра Велчева–Хънт Снимка: БФБ

Българско присъствие на световните женски квалификации в Ухан (Китай), съобщават баскетболната ни федерация.

Четири квалификационни турнира за класиране на мондиала в Германия стартираха днес. 24 отбора, разпределени в 4 групи по 6 тима ще се опитат да си осигурят място сред най-добрите в света. Истанбул (Турция), Вильорбан (Франция), Сан Хуан (Пуерто Рико) и Ухан (Китай) приемат двубоите от квалификационната фаза, която ще се проведе между 11 и 17 март.

България и БФ Баскетбол намират своето присъствие в световните квалификации в лицето на Сандра Велчева Хънт, като технически делегат и Венцислав Великов - съдия.

Двамата са назначени в китайския град Ухан, а по-рано днес откриха турнира с наряд за срещата Чехия - Южен Судан, който завърши с резултат 89:52 в полза на чешката формация.

