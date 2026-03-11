Кръстен на герой от “Флинтстоун” остана на крачка от историята

Кръстен на герой от “Семейство Флинтстоун” остана на крачка от историята в НБА. Роденият под името Индрис Феми Адебайо, но наричан от всички Бам, изригна с изумителните 83 точки за “Маями” в среща от редовния сезон на лигата. И така остана на 17 точки от вечния рекорд за точки в един мач. Той принадлежи на вездесъщия Уилт Чембърлейн, поставен е през 1962 г. и едва ли някога ще бъде подобрен.

Но пък Бам остава завинаги в историята с постижението. Още от първите минути на мача двукратният златен медалист от олимпийски игри с отбора на САЩ, му тръгна. Ръката му бе "гореща" и "под пара".

Вкара 31 точки след първите 12 мин. А оттам нататък в името на рекордите съотборниците му само подаваха топката на Бам, който стреля от всякаква позиция.

В срещата срещу “Вашингтон”, спечелена от тима му със 150:129, центърът на “Хийт” постави рекорд в НБА за наказателни удари - отбелязани и опитани, съответно 36 от 43. С вкараните точки той обнови клубните постижения за резултатност, който се държеше от ЛеБрон Джеймс - 61 точки през 2014 година.

83-те точки на Бам са второто най-добро постижение откъм резултатност в историята на НБА. Досега на тази позиция се намираше покойната икона на баскетбола Коби Брайънт, който вкара 81 точки за “Лос Анджелис Лейкърс” срещу “Торонто” през януари 2006 година.

Като дете Индрис получава прякора Бам Бам от майка си, когато, докато гледа “Семейство Флинтстоун” на една година, обръща масичка за кафе по начин, подобен на героя на доведения син на Барни Ръбъл.

Адебайо, като голяма част от играчите в НБА, е имал трудно детство. Баща му е от Нигерия, а майка му афроамериканка. Адебайо се мести с майка си в Северна Каролина, когато е на седем години. Той почти не общува с баща си, който почина през 2020 г. в Нигерия. Адебайо винаги е искал да смени фамилното си име заради влошените отношония с баща си.

Иначе Бам стана 11-ият играч в историята на НБА със 70+ точки в един мач. И още един интересен факт, който в Америка веднага отчетоха. Осемдесет и три точки е най-високият общ брой в ерата на тройките в лигата (от 1979 г. насам). А за играч от предната линия (тоест център) да стигне дотам е наистина невероятно. Само Джоел Ембийд през 2024 г. и Дейвид Робинсън през 1994 г. са постигали до 70 точки.

“Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво”, каза 28-годишният баскетболист след историческата вечер.

“Не мислех, че ще стигна до 83, но да преживея този момент е невероятно, а дори успях да го направя у дома, пред майка ми, пред моите хора, пред домакинските фенове - това е следа в историята, която ще бъде запомнена завинаги”, каза още Адебайо просълзен, докато прегръщаше майка си Мерилин Блаунт, преди да напусне терена.

