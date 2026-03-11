Най-тъжният дебют в историята на Шампионската лига

Фен на "Барселона" обърка стадиона на "Нюкасъл", вместо да гледа 1/8-финала, се озова на мач от Лига 1 в Англия

Всяко едно дете, което е тръгнало да се занимава с футбол, мечтае един ден да играе в Шампионската лига. Представя си как с неговия принос отборът му печеля някой мач, а стадионът не спира да скандира името му.

Е, едно са мечтите, друга е реалността. Това научи и Антонин Кински. В дебютния си мач в Шампионската лига с екипа на “Тотнъм” стражът на лондончани определено направи най-тъжния първи мач в историята на турнира.

След 2 негови грешки, отборът му губеше 0:3 от “Атлетико” (М) до 15-ата мин в първи 1/8-финал от състезанието. Трите гола на тима от Мадрид са най-ранният случай, в който отбор е водил с три гола в мач от елиминационната фаза на Шампионската лига.

Секунди по-късно треньорът на “Тотнъм” Игор Тудор реши да смени вратаря и под рамката застана титулярят Гулиелмо Викарио. Докато вървеше към скамейката пък, Кински се разплака. И то напълно очаквано.

Иначе след смяната му двата тима си размениха по 2 попадения, за да фиксират крайното 5:2. “Атлетико” пък отбеляза четири гола през първото полувреме на Шампионска лига мач за първи път в историята си, превръщайки се едва във втория испански отбор, постигнал това в елиминационен мач след “Барселона”. А “Тотнъм” записа 6-а поредна загуба във всички турнири. И освен задаващото се отпадане от Шампионската лига все по-сигурно се е запътил и към изпадане от Висшата лига.

Иначе целият свят плюе по треньора Тудор за действията му. А с оглед на това как върви отборът, нищо чудно той да бъде уволнен до края на седмицата.

Вместо да присъства на стадиона в Нюкасъл, за да гледа любимата си “Барса” в Шампионската лига, фен на каталунците се оказа... на мач от английската Лига 1 (третото ниво на футбола в страната). Привърженикът на шампиона на Испания явно е мислил, че има само един стадион “Сейнт Джеймсис Парк”, както се казва съоръжението на “Нюкасъл”. Вместо това обаче фенът се озовава на 366 мили от локацията, която търси. И е пред стадиона на “Екзитър”. Когато стюардите виждат билети му, му съобщават, че е допуснал грешка. Но му предлагат, след като и без това е на място, да изгледа мача между местния тим и “Линкълн”. Иначе мачът в Англия завърши 1:1 и развръзката остана за след седмица в Барселона, когато е реваншът.

Мохамед Салах пък вече е играчът с най-много мачове в европейските турнири за “Ливърпул” - 81. Египетската звезда бе част от “червените” при загубата 0:1 в Истанбул от “Галатасарай”. Поражението е 12-о във всички състезания през този сезон, в които тимът на Арне Слот е допуснали първия гол.

Майкъл Олисе от “Байерн” (М) пък вече е участвал в 77 гола от началото на миналия сезон. За този период крилото е отбелязало 35 попадения и се отчита с 42 асистенции. И по този показател отстъпва само на Хари Кейн (103) и Килиан Мбапе (93).

Асът на Франция се разписа на 2 пъти и даде голов пас при разгромното 6:1 на неговия тим над “Аталанта”.