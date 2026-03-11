Фоксбъроу отказа лиценз на ФИФА за 7 мача от световното

Общинският съвет в градчето Фоксбъроу отказа да издаде лиценз на ФИФА за провеждане на 7 мача от световното. Той даде срок до 17 март да се гарантират 8 милиона долара, които трябва да бъдат дадени за охрана на двубоите на “Жилет стейдиъм”.

Общината държи земята под игрището, което е едно от основните за първенството. По закон тя трябва да издаде лиценз за забавления на организационния комитет “Бостън 26”, който се оглавява от милиардера Робърт Крафт, който е собственик на английския “Ливърпул” и на тима по американски футбол “Ню Ингланд Пейтриътс”.

Съветниците били категорични, че няма да дадат и цент от парите на данъкоплатците за обезпечаването на мачовете. Идеята на Крафт да даде пари, след което да ги прибере от държавната субсидия, също не минало.

Проблемът идва оттам, че няма изплатени пари от обещаните 625 милиона долара от правителството на Доналд Тръмп за 11-те града, които ще домакинстват на световното.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че в разговор с Тръмп американският президент му е гарантирал, че Иран ще може да участва на световното без проблеми въпреки войната срещу режима в Техеран.

В същото време обаче министърът на спорта на Иран Ахмад Донямали потвърди, че в сегашната ситуация няма как да се участва. “След като тяхното правителство уби нашия лидер, нямаме условия да участваме на световното”, заяви той в интервю за ДПА.

“Кой разумен човек ще изпрати националния си отбор в САЩ, след като световното е по-политическо от това в Австралия”, каза шефът на футболната федерация Мехди Тадж.

Няколко футболистки, които участваха на купата на Азия в Австралия, поискаха статут на бежанци в страната, след като се очаква те да бъдат преследвани в Техеран, защото не пяха националния химн преди мачовете си. Другите обаче решиха да се приберат обратно в родината.

