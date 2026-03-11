ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 186 евро за член на комисия за вота - поощрения...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22451497 www.24chasa.bg

Българите от ЦСКА отидоха на театър

3692
Снимка: ЦСКА

Христо Янев заведе българите в ЦСКА на театър по покана на актьора Христо Пъдев, който е върл привърженик на “червените”. Всичко било организирано от масажиста Иван Христов, с когото били близки приятели. Цесекарите гледали постановката “И верният отговор е” с участието на Пъдев.

Христо Янев към момента няма никакви проблеми със състава си преди гостуването на “Лудогорец” в Разград. ЦСКА може да реши първенството в полза на “Левски” с равенство или победа в мача срещу хегемона.

От “Лудогорец” пък обявиха, че част от сумата, която ще бъде събрана за мача, ще бъде дарена на сдружение, което помага на деца. Те предупредиха феновете на гостите да не търсят билети на базата на отбора.

Мачът е в събота от 17,45 часа. Както единствен “24 часа” писа, двамата ВАР съдии от двубоя “Левски” - “Локо” (Пд) набързо получиха наряди и за него от съдийската комисия на БФС, като Любослав Любомиров от Перник ще го ръководи, а Марков отново ще бъде в буса за повторенията.

Снимка: ЦСКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)