Българите от ЦСКА отидоха на театър

Христо Янев заведе българите в ЦСКА на театър по покана на актьора Христо Пъдев, който е върл привърженик на “червените”. Всичко било организирано от масажиста Иван Христов, с когото били близки приятели. Цесекарите гледали постановката “И верният отговор е” с участието на Пъдев.

Христо Янев към момента няма никакви проблеми със състава си преди гостуването на “Лудогорец” в Разград. ЦСКА може да реши първенството в полза на “Левски” с равенство или победа в мача срещу хегемона.

От “Лудогорец” пък обявиха, че част от сумата, която ще бъде събрана за мача, ще бъде дарена на сдружение, което помага на деца. Те предупредиха феновете на гостите да не търсят билети на базата на отбора.

Мачът е в събота от 17,45 часа. Както единствен “24 часа” писа, двамата ВАР съдии от двубоя “Левски” - “Локо” (Пд) набързо получиха наряди и за него от съдийската комисия на БФС, като Любослав Любомиров от Перник ще го ръководи, а Марков отново ще бъде в буса за повторенията.

