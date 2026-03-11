ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ разпределят местата в листите - виж оживялат...

Националът Петко Христов се завръща като титуляр в Италия

Петко Христов Снимка: "Специя"

Българският защитник Петко Христов ще бъде титуляр в петък (13-и март) за клубния си тим "Специя" при важното гостуване на "Модена" в 30-ия кръг на първенството в италианската серия "Б", съобщават медиите в Италия, позовавайки се на източници от клуба.

Той пропусна три поредни мача в първенството заради травма, като в последния с "Монца" влезе за едва 6 минути при драматичната победа с 4:2.

Предвид важността на срещата с "Модена" и мястото на "Специя" в класирането – 17-о в зоната на плейофите за оцеляване, и в комбинация с доста проблеми в защита, то българинът ще бъде титуляр, прогнозира сайтът Il Secolo XIX.

Сайтът spezia1906.com нарича юношата на "Славия", който е и капитан на тима, „бастионът Христов". Личната му статистика включва 32 шпагата, 11 пресечени топки, 32 успешни изчиствания и 7 блокади пред голлиния.

Петко Христов Снимка: "Специя"

