Националът Петко Христов се завръща като титуляр в Италия

Българският защитник Петко Христов ще бъде титуляр в петък (13-и март) за клубния си тим "Специя" при важното гостуване на "Модена" в 30-ия кръг на първенството в италианската серия "Б", съобщават медиите в Италия, позовавайки се на източници от клуба.

Той пропусна три поредни мача в първенството заради травма, като в последния с "Монца" влезе за едва 6 минути при драматичната победа с 4:2.

Предвид важността на срещата с "Модена" и мястото на "Специя" в класирането – 17-о в зоната на плейофите за оцеляване, и в комбинация с доста проблеми в защита, то българинът ще бъде титуляр, прогнозира сайтът Il Secolo XIX.

Сайтът spezia1906.com нарича юношата на "Славия", който е и капитан на тима, „бастионът Христов". Личната му статистика включва 32 шпагата, 11 пресечени топки, 32 успешни изчиствания и 7 блокади пред голлиния.