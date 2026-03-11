ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ разпределят местата в листите - виж оживялат...

Майкъл Олисе вече с 37 гола и асистенции общо през сезона

Майкъл Олисе Снимка: Ройтерс

Крилото на „Байерн" Майкъл Олисе е №1 в лигите от топ на Европа сред футболистите на своя пост по голове и асистенции.

В 37 мача през текущия сезон 24-годишният французин е отбелязал 15 попадения (последните 2 срещу "Аталанта" в първи осминафинал от Шампионската лига снощи, когато записа и един голов пас) и е направил 22 асистенции.

„Не съм фокусиран върху това, през този сезон предстоят още много мачове. Ако се случи – би било хубаво, но в момента наистина не мисля за това. На първо място са трофеите и отборът, а каквото има да става, ще стане", отговори Олисе на въпрос дали мисли за спечелване на "Златната топка" в ефира на CBS Sports.

Майкъл Олисе Снимка: Ройтерс

