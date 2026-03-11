ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Славист може да играе на световното

Жордан Варела Снимка: "Славия"

Защитникът на "Славия" Жордан Варела получи разрешение да играе за националния отбор на Кабо Верде, съобщават от футболната федерация на африканската страна.

От ФИФА окончателно позволиха на родения във Франция футболист да промени националността си.

Варела дойде у нас през септември 2024-а. Бранителят има 41 мача, 3 гола и 1 асистенция за столичани.

23-годишният ляв краен защитник дебютира в контролата на Кабо Верде срещу Малайзия през май 2025 г. В края на март тимът му ще играят приятелски мачове с Финландия и Чили, които са част от от подготовката за световното. 

В група Н на мондила в САЩ, Канада и Мексико през лятото Кабо Верде ще играе срещу Уругвай, Саудитска Арабия и европейския шампион Испания. Африканската страна за първи път ще играе на пободен форум.

Жордан Варела е бивш капитан на френския национален отбор до 20 години.

