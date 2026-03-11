ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 186 евро за член на комисия за вота - поощрения...

"Левски" разби 3:0 ЦСКА за 12-а поредна победа във вечното дерби

3888
Гордан Люцканов в атака Снимка: Startphoto.bg

Волейболният шампион при мъжете "Левски" бе повече от убедителен срещу ЦСКА във вечното дерби от 21-ия кръг.

В зала "Христо Ботев", където домакинствата "червените", тимът на треньора Николай Желязков разби 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) съперника, като превъзхождаше във всички елементи.

Така "Левски" записа 12-а победа поред във вечното дерби. Последната му загуба е от февруари 2022-а, или вече над 4 г.

Разпределителят на "сините" Стоил Палев бе избран за MVP на мача. Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг бе най-резултатен с 20 точки за "сините". Гордан Люцканов добави 12 т.

За ЦСКА Николай Пенчев завърши с 10.

Така кръг преди края на редовния сезон "Левски" излезе първи със 17 победи, 2 загуби и 49 точки.

Толкова има и вторият "Локомотив Авиа", който е с по-слабо геймово съотношение.

