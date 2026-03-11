ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Категорична победа за баскетболистките от националния отбор над Азербайджан в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

2844
Победа за баскетболистките от националния отбор над Азербайджан в Пловдив

Следващият противник на момичетата ни е Украйна

Женският национален отбор на България постигна безапелационна победа над Азербайджан в мач от група Е на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Съставът на Таня Гатева наложи превъзходството си още от самото начало и не остави съмнение кой е по-добрият отбор на паркета.

"Лъвиците" започнаха много силно и след първата част вече водеха убедително с 34:12. Българският тим продължи да диктува темпото и през втората четвърт, като на полувремето се оттегли с комфортен аванс при 58:25.

След почивката националките ни запазиха контрола върху срещата и не позволиха на съперника да се върне в мача, а двубоят завърши при резултат 120:40.

В залата бяха и отборите на БК Локомотив Пловдив и БК Академик Бултекс 99.

Следващият противник на баскетболистките ни е отборът на Украйна. Срещата е на 14 март от 19 часа в зала "Колодрум".

