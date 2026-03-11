"Арсенал" се спаси с дузпа от първа загуба в Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След 8 победи в основната фаза на Шампионската лига победителят в нея "Арсенал" бе на път да записа първа загуба в нея през сезона, но с гол от дузпа в 89-ата мин стигна до реми 1:1 при гостуването в Леверкузен на "Байер" в първи мач от осминафиналната фаза.

Капитанът на германските домакини Роберт Андрих изведе "аспирините" откри с глава веднага след почивката.

Бившият играч на "Байер" Кай Хаверц изравни от дузпа в 89-ата минута.

Тя бе отсъдена за нарушение на Малик Тилман срещу Нони Мадуеке, което породи някои съмнения. Хаверц се зарадва, макар и леко след изравняването. Наскоро той по-бурно го направи при попадение срещу друг свой бивш отбор - "Челси". Явно германският национал, който иначе постоянно изглежда като отнесен, не страда от скрупули.

Иначе "Арсенал", който имаше превъзходство в доста периоди от мача, се отърва от загуба срещу много прилично представилите се домакини.

Реваншът е на 17 март в Лондон.