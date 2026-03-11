ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грешникът Кински: От мечта до кошмар, до мечтата о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22453320 www.24chasa.bg

"Арсенал" се спаси с дузпа от първа загуба в Шампионската лига

3496
Кай Хаверц праща топката в мрежата на отбора, с чиято фланелка проби в големия футбол. Снимка: Ройтерс

След 8 победи в основната фаза на Шампионската лига победителят в нея "Арсенал" бе на път да записа първа загуба в нея през сезона, но с гол от дузпа в 89-ата мин стигна до реми 1:1 при гостуването в Леверкузен на "Байер" в първи мач от осминафиналната фаза.

Капитанът на германските домакини Роберт Андрих изведе "аспирините" откри с глава веднага след почивката.

Бившият играч на "Байер" Кай Хаверц изравни от дузпа в 89-ата минута.

Тя бе отсъдена за нарушение на Малик Тилман срещу Нони Мадуеке, което породи някои съмнения. Хаверц се зарадва, макар и леко след изравняването. Наскоро той по-бурно го направи при попадение срещу друг свой бивш отбор - "Челси". Явно германският национал, който иначе постоянно изглежда като отнесен, не страда от скрупули.

Иначе "Арсенал", който имаше превъзходство в доста периоди от мача, се отърва от загуба срещу много прилично представилите се домакини.

Реваншът е на 17 март в Лондон.

Кай Хаверц праща топката в мрежата на отбора, с чиято фланелка проби в големия футбол. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)