Грешникът Кински: От мечта до кошмар, до мечтата о...

Грешникът Кински: От мечта до кошмар, до мечтата отново

2432
Снимка: Ройтерс

Вратарят на "Тотнъм" Антонин Кински, който се превърна в грешник с 2 гафа, при 2:5 от "Атлетико" (Мадрид) в първия осминафинал от Шампионската лига пусна пост в инстаграм след кошмара в испанската столица.

Там при дебюта си в най-авторитетния турнир 22-годишният чех бе сменен старши треньор на „шпорите" Игор Тудор още в 17-ата мин след катастрофалния старт от 0:3. Той бе подкрепен от много бивши вратари като Петер Шмайхел, Джо Харт, както и от все още практикуващия Давид де Хеа.

„Благодаря за съобщенията. От мечта до кошмар, до мечта отново. Ще се видим", написа Кински.

Снимка: Ройтерс

