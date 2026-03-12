Капитанът на "Реал" - жалък "Сити" 3:0, ПСЖ разби 5:2 "Челси", "Будьо" почти на 1/4-финал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на "Реал" Федерико Валверде изнесе най-големия мач в кариерата си и с хеттрик за 22 мин направи да изглеждат крайно жалки "Манчестър Сити" и треньора му Пеп Гуардиола след убедително 3:0 в първи осминафинал от Шампионската лига.

Заради попаденията си (20, 27, 42) в Мардид уругвайският халф получи прозвището крал Федерико I, но те не бяха единственият му принос. Валверде тотално накара феновете да забравят за отсъствието заради контузии на големите звезди Килиан Мбапе и Джуд Белингам, като бе много полезен и в дефанзивен план.

Първото си попадение вкара след асистенция на вратаря Тибо Крутоа (белгиецът вече е №1 по този показател за поста си в Шампионската лига с 3, втори остана германецът Оливер Кан с 2).

Третият му гол пък определено бе шедьовър, който рядко се вижда. Валверде прехвърли в движение защитник и от воле заби топката в мрежата.

"Реал" можеше да напердаши още повече "Сити", но в 58-ата мин Джанлуиджи Донарума спаси дузпа на Винисиус за бразилска милостиня.

И след 0:3 "гражданите" явно държаха повече на това да си цъкат пасчетата от системата "Гуардиола" за контролиране на топката. Единственият им опасен играч - Жереми Доку, пък си бе наумил, че ще се опита да финтира всеки срещу него, докато не свърши теренът.

Мачът в испанската столица сякаш потвърди тезата, че в края на 10-ата си година начело на английския тим Гуардиола май тотално изветрява в безкрайните си усилия да е различен от колегите си.

В Париж актуалният носител на трофея в Шампионската лига ПСЖ си върна на "Челси" за загубата във финала на клубното световно с 5:2.

Френските домакини 2 пъти повеждаха в резултата чрез Брадли Бракола (10) и Усман Дембеле (40). Английският представител обаче изравняваше благодарение на Мало Густо (28) и Енцо Фернандес (57).

В края обаче за 20 мин ПСЖ си осигури чудесен аванс преди мача в Лондон.

Точни бяха Витиня (74) и Хвича Кварацхелия (86, 90+4).

Малко над северния полярен кръг норвежкото чудо "Будьо/Глимт" продължи скандинавската си сага с 3:0 над "Спортинг" (Лисабон). Сьондре Фет (32-дузпа), Уле Бломберг (45+1) и Каспер Хьог (71) торпилираха гостите от Португалия. Така скромният тим, който е една от последните препратки към автентичния вид на футбола, се приближи много близо до 1/4-финалите на Шампионската лига.

Реваншите са на 17 март.