Пеп: Нямаме много шанс да елиминираме "Реал"

Не много, но не съм човек, който да каже, че няма да опитаме.

Така описа шанса на неговия "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола да елиминира "Реал" (М) след първия мач от 1/8-финалите. "Гражданите" паднаха 0:3 в Мадрид.

"Сега е най-трудният момент, но ще анализираме какво да направим по-добре, ще се опитаме да бъдем по-активни и ще опитаме", каза испанецът.

Въпреки резултата Гуардиола смята, че има позитиви от представянето.

„Нямам чувството, че сме имали проблем. Мисля, че изиграхме доста добър мач. Стигахме до наказателното поле много пъти и когато успяваш да го направиш, означава, че си следвал добър процес. Но не вкарахме, а "Реал" винаги е много опасен. Стигнахме до голлинията много пъти - шест, седем, осем пъти, така че свършихме добра работа, просто ни липсваха детайлите. Не казвам, че Реал не играха добре, но нашата игра не беше толкова лоша, колкото този резултат", коментира треньорът,