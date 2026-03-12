Британец елиминира Джокович след обрат в Индиън Уелс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитаващият титлата си в турнира от сериите "Мастърс 1000" британски тенисист Джак Дрейпър елиминира петкратния шампион Новак Джокович след обрат с 4:6, 6:4, 7:6 (5).

24-годишният Дрейпър, който се завръща на корта след осеммесечно отсъствие заради контузия на ръката, се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Даниил Медведев (Русия), който елиминира Алекс Микелсен (САЩ) с 6:2, 6:4.

38-годишният Джокович водеше с 6:5 в третия сет, но загуби тайбрека.

Световният №1 Карлос Алкарас също е на четвъртфинал, побеждавайки за целта норвежеца Каспер Рууд с 6:1, 7:6 (2).

Той ще се изправи срещу шампиона от 2021-а Камерън Нори.

Британецът се справи с австралиеца Ринки Хиджиката с 6:4, 6:2.