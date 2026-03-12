Юрген Клоп може да стане селекционер на Германия

Юрген Клоп може да поеме германския национален отбор след световното първенство през 2026 г. В момента е треньор на Бундестима е Юлиан Нагелсман, но бъдещето може да бъде застрашено, ако отборът не се представи добре на финалите, пише вестник Bild.

Германският национален отбор спечели световното първенство през 2014 г., но не успя да премине груповата фаза на турнирите през 2018 и 2022 г. Очакванията за предстоящия турнир са високи, а изискванията към Нагелсман са значителни.

Босовете на "Ред Бул" пък не са особено доволни от представянето на Юрген Клоп като ръководител на глобалния футбол в компанията. Клоп заема поста от 2025 г. "Ред Бул" няма да възпрепятства завръщането му на треньорска позиция това лято. През последните седмици Клоп е свързван и с "Реал".