Лео Меси се размина с гол номер 900 в кариерата си

Лионел Меси СНИМКА: instagram/intermiamicf

"Нашвил" и "Интер Маями" завършиха 0:0 в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига на КОНКАКАФ. По този начин Лиеонел Меси се размина с отбелязването на гол 900 в кариерата му.

38-годишният аржентински нападател и капитан на "Интер Маями" Лионел Меси изигра целия мач, но не можа да се разпише. 39-годишният му съотборник, уругвайският нападател Луис Суарес, остана на пейката.

Реваншът между "Интер Маями" и "Нашвил", който ще определи участника на четвъртфиналите в най-силния клубен турнир в Северна и Централна Америка, ще се проведе във Форт Лодърдейл на 19 март.

