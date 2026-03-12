"Каляри" обучава наши треньори в София

"Каляри" провежда обучение на български специалисти по своята утвърдена методика. В София е Марко Марки, директор на Академията на италианския отбор, който провежда практическите занимания с треньори от УФК "Ботев" (София) и училище по математика "Питагор", пренасяйки опита и стандартите на италианската серия "А" у нас.

"Академия Каляри Xplay" е сред водещите школи в Италия по отношение на развитието на млади таланти. Към момента в нея вече се обучават пет български футболисти, за които отзивите са изключително позитивни.

"От 40 години обучавам, това е моят живот и с вас ще направим страхотен екип за бъдещето", казва Марки, който е създател и на програмата на "Ювентус" за подрастващи в периода 2004-2007 г.

Проектът се реализира в тясно сътрудничество с 57-мо СУ "Св. Наум Охридски", където учат голяма част от футболистите на "Ботев" (София).