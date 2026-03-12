Националният исторически музей посрещна елита на европейския футбол на гала вечеря

В уникалната атмосфера на Националния исторически музей се проведе официалната гала вечеря, част от програмата на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги.

Залите на музея събраха на едно място най-влиятелните фигури в европейския клубен футбол днес. Сред чуждестранните делегати изпъкваха имената на президента на Асоциацията на Европейските лиги, член на Изпълкома на УЕФА и ръководител на швейцарската лига Клаудиус Шефер, Давид Терие – член на Изпълкома на УЕФА и президент на световния синдикат на футболистите ФИФПро (FIFPro), както и президентът на италианската Серия А Енцо Симонели, Кевин Пиърс от испанската Ла Лига, Матьо Морой от английската Висша лига, Арно Роже от френската Лига 1, както и високопоставени представители на ФИФА, УЕФА, клубните асоциации и други ключови международни организации.

От българска страна събитието бе уважено от най-високите етажи на родния футбол. На вечерята присъства и ръководството на Българския футболен съюз. Специални гости бяха президентът на БФС Георги Иванов, вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, президентът на БПФЛ Атанас Караиванов, членовете на Изпълнителния комитет Пламен Манолов, Теодор Тодоров и Мила Христова, изпълнителният директор на централата Андрей Петров, както и заместник изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов.

Преди официалната част, за делегатите бе организиран специален тур из експозициите на Националния исторически музей. Чуждестранните гости имаха уникалната възможност да се запознаят отблизо с величието на българската история и останаха силно впечатлени от артефактите по нашите земи. По време на официалната церемония президентът на БПФЛ Атанас Караиванов връчи реплика на фиала от Панагюрското съкровище на шефа на Европейските лиги Клаудиус Шефер.