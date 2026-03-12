Треньорът на "Реал" призна, че е сгрешил с пускането на защитник срещу "Сити"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Левият защитник на "Реал" (Мадрид) Ферлан Менди ще пропусне няколко мача, след като беше заменен принудително на полувремето срещу "Манчестър Сити" в Шампионската лига вчера, съобщи старши треньорът на испанския гранд Алваро Арбелоа.

„Не знаем какво точно му е сега, но не изглежда никак добре", коментира още Арбелоа, който призна, че е направил грешка с пускането на французина в игра.

Менди беше контузен през голяма част от сезона сезон, след като получи мускулна травма. Но миналия уикенд се завърна и игра пълни 90 минути срещу "Селта".

„Оценявам усилията му, но явно след толкова дълго отсъствие беше риск да му дам два мача един след друг.

Ясно е, че не беше в перфектно състояние, но поех този риск, оценявам как се вложи и съжалявам за травмата", каза Арбелоа.