Шифрин разкри какви обиди е получила около олимпиадата

Американската мегазвезда ските Микаела Шифрин направи публично достояние част от онлайн обидите, които получи около олимпийските игри в Милано-Кортина, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Шампионката сподели някои от коментарите в инстаграм видео преди състезанията от световната купа през уикенда в Оре, Швеция. „Срам за теб, предателке", „Остани в Италия, кучко" и „Ти си ужасна" бяха само някои от коментарите. Те очевидно се отнасяха до критични забележки относно политическата ситуация в Съединените щати, които тя беше направила, като заяви, че многообразието и приобщаването са важни ценности за нея.

Други американски спортисти също бяха критични по време на Игрите миналия месец, особено по отношение на мерките на правителството срещу нелегалните имигранти. Това доведе до негативна реакция, тъй като бяха обвинени, че не са истински патриоти. Скиорът фрийстайл Хънтър Хес беше обявен за „истински загубеняк" от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Американският отбор заяви, че Шифрин е стояла далеч от социалните медии по време на игрите и че са се свързали с тези, които управляват платформите, за да гарантират, че обидните коментари ще бъдат изтрити. Имаше и коментари от рода на „пак ще се задавиш", след като Шифрин не успя да спечели медал на игрите през 2022 година. Този път тя спечели злато в любимата си дисциплина - слалома, с най-голямата разлика в победите от 1998 година насам, в което и да е олимпийско ски състезание.

Шифрин е най-успешната скиорка за световната купа в историята със 108 победи в състезания, спечелила е титлата в слалома рекорден девети път и може да си осигури шеста обща титла.