Феновете на ЦСКА: Нашият отбор не влиза в схеми, не подарява точки и не прави шпалири

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" излязоха с поредното си съобщение преди мача с "Лудогорец" от първенство. Срещата е в Разград в събота.

"В събота предстои първият от многото тежки сблъсъци, в които ще влезем до края на шампионата - гостуване в Разград от 17:45 ч. Излишно е да обясняваме значимостта и заряда на този мач, а диаметрално противоположните светове, в които съществуваме с неуважаемите господа и шепата им симпатизанти вещае само едно - борба за победа от началото до края.

Говорейки за успеха бихме искали да внесем едно важно идеологично пояснение относно евентуалното влияние, което този мач би оказал на крайното класиране в шампионата. ЦСКА трябва да играе винаги само и единствено за победа и нищо по-малко, без значение съперника и обстоятелствата. Ние не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири за разлика от едни други обитатели на крайните квартали на София. Така че ви молим да загърбите всички предразсъдъци и да направите единственото значимо и важно нещо, което се изисква от нас - подкрепа за любимия отбор от първата до последната секунда!