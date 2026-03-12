Играч на "Ботев" бе избран за "Футболист на Пловдив" за 2025 година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на "Ботев" (Пловдив) Николай Минков бе избран от спортни журналисти за "Футболист на годината" на Пловдив за 2025 в традиционната анкета на информационна агенция "Темпо Нюз".

Минков спечели убедително приза, с голяма преднина в класацията.

За първото място 28-годишният национал събра общо 92 точки, с цели 59 точки повече от вратаря на "Локомотив" (Пловдив) Боян Милосавлиевич, който остана втори в класацията. 27-годишният страж на "черно-белите" получи 33 точки.

Третото място с 16 точки зае централният защитник на "Ботев" Ивайло Видев, който изпревари с 4 точки втория капитан на "Локомотив" - Парвиз Умарбаев. 31-годишният национал на Таджикистан, който е чуждестранният футболист с най-много изиграни мачове в историята на "Локомотив" (Пловдив), събра 12 точки.

Общо 32 спортни журналисти от 23 медии гласуваха тази година в деветото поредно издание на анкетата "Футболист №1 на Пловдив", като те лично дадоха своя вот за призьорите, уточниха още организаторите на допитването.