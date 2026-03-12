Тиери Анри: Ако облека фланелка на "Реал", може би ще ми порасне нова коса

Големият голмайстор на "Арсенал" и "Барселона" Тиери Анри призна, че е много впечатлен от представянето на "Реал" в първия осминафинал срещу "Манчестър Сити" в Шампионската лига (3:0).

"Трябва да отдадем заслуженото на "Реал". Никой не очакваше да види такъв отбор тази вечер. Това е шега, защото не искам да обличам тази фланелка... Но може би ако я облека, косата ми ще расте отново", каза бившият френски национал.

"Никой не очакваше Валверде да вкара хеттрик. Всички, които казват как са мислили, че Валверде ще вкара три пъти, са лъжци", добави той.