С аромат на фантастично кафе

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Още една българка ще се бори за бронз на европейското в Сърбия

1504
Снимка: БФБорба

Виктория Бойнова също ще спори за бронза на европейското първенство по борба до 23 години в Зренянин (Сърбия).

В оспорван репешаж българката победи рускинята Екатерина Радишева с 9:6 в категория до 59 килограма. Така нейна съперничка за отличието тази вечер ще бъде Ана-Мария Пую (Румъния), седма на шампионата на Стария континент през миналия сезон. Бойнова е трета в света и Европа до 23 години през 2023-а.

За бронза тази вечер ще излязат също Несрин Сюлейманова (55 кг) срещу Михаела Самуил (Молдова), втора в Европа от миналия сезон и пета в света. В тежка категория до 76 кг Ванеса Георгиева среща Мария Силина (Русия), пета на световното до 20 години през 2023-а.

Финалите започват от 19,00 часа.

Снимка: БФБорба

