Резултати и голмайстори от първите 1/8-финали в Ша...

Времето София 17° / 14°
Героят на "Реал": Това бе най-добрият ми мач

3032
СНИМКА: РОЙТЕРС

Вкаралият хеттрик за "Реал" (Мадрид) за победата над "Манчестър Сити" с 3:0 Федерико Валдерде разкри, че това е най-добрият му мач.

"Топката от мача ще бъде за децата ми. Всеки мечтае за вечери като тази. Със сигурност това е най-добрият мач в кариерата ми, особено що се отнася до голове. Забавлявах се много, не съм се наслаждавал на мач по този начин отдавна. Доволен съм, щастлив, но най-вече заради успеха на отбора. Ако работим всички заедно, можем да постигнем големи неща. Благодаря на хората, които ни подкрепят, въпреки че е сезонът е труден", коментира уругваецът след края на мача.

Реваншът със "Сити" е след седмица в Манчестър.

СНИМКА: РОЙТЕРС

