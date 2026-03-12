ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стадионът на "Реал" домакин на сблъсъка Меси-Ямал

СНИМКА: РОЙТЕРС

Стадионът на "Реал" (Мадрид) "Бернабеу" почти сигурно ще приеме сблъсъка между европейския шампион Испания и южноамериканския първенец Аржентина за трофея "Финалисима".

Първоначално мачът беше насрочен на 27 март на "Лусаил" в Катар, където се изигра и финала на мондиал 2022. Заради военния конфликт в Близкия изток обаче в началото на месеца беше взето решение, че двубоят ще се проведе на същата дата, но в друга страна.

Сблъсъкът за трофея ще противопостави иконата Лео Меси срещу бъдещето на футбола Ламин Ямал.

СНИМКА: РОЙТЕРС

