Резултати и голмайстори от първите 1/8-финали в Ша...

Димитър Митов има нов треньор в Шотландия

Димитър Митов Снимка: "Абърдийн"

Мениджърът Стивън Робинсън застава начело на шотландския футболен клуб "Абърдийн", където играе българският вратар Димитър Митов.

51-годишният северноирландец подписа договор до лятото на 2029 година, присъединявайки се заедно с помощник-треньора Брайън Кър от съперника в битката за оцеляването "Сейнт Мирън".

„С удоволствие приветстваме Стивън и Брайън на „Питодри". Стивън е доказан лидер със сериозен опит в постигането на резултати над очакванията в "Мъдъруел" и "Сейнт Мирън", където достигна три финала, включително спечеления такъв в шотландската купа на лигата този сезон, няколко класирания в топ шест на първенството, включително едно трето място, както и класиране за евротурнирите два пъти", заяви председателят на "Абърдийн" Дейв Кормак, цитиран от клубния уебсайт.

В момента „доновете" заемат деветото място в шотландския Премиършип с 29 точки, на 8 над опасната зона, при девет оставащи кръга до края на сезона.

