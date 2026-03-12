Крах за английския футбол в Шампионската лига

За първи път два отбора от Острова губят в един и същи ден с 3 гола разлика в историята на клубните турнири

Уругвайският маестро на "Реал" Валдерде изравни постижение на 58 години

Английският футбол не помни такъв крах в Шампионската лига. Въпреки че за 1/8-финалите се класираха цели 6 тима от Висшата лига, нито един от тях може да не продължи напред.

След първия ден от тази фаза на турнира “Ливърпул” изостава 0:1 от “Галатасарай”, “Тотнъм” бе разбит 2:5 от “Атлетико” (М), а “Нюкасъл” пропусна да бие “Барселона” в Англия, завършвайки 1:1.

Вторият обаче бе още по-ужасяващ за родината на футбола. За първи път в историята на европейските турнири два английски отбора губят с 3 гола разлика в един и същи ден. Носителят на Шампионската лига “Пари Сен Жермен” разкости “Челси” 5:2 и предреши реванша след седмица.

“Не сме във форма”, каза Луис Енрике, треньор на ПСЖ, след победата. Така французите си върнаха на “сините” за поражението във финала на световното клубно първенство през лятото.

“Челси” за втори път в историята си пък допуска 5 гола в мач от елиминациите. Преди 26 г. “сините” от Лондон губят 0:5 от “Барселона”. Треньорът на “Челси” Лиъм Росеньор обеща, че ще намери къртицата в клуба. 7 часа преди мача в Париж титулярният състав на младия спец лъсна във всички спортни сайтове в страната.

Намиращият се в криза “Реал”, който на всичкото отгоре е без редица звезди, изнесе лекция на Пеп Гуардиола и “Манчестър Сити”, побеждавайки 3:0 на митичния “Бернабеу”. Испанският спец падна в собствения си капан. А анализ на вестник “Марка” казва най-добре всичко за продукцията от Пеп в Мадрид.

“Гуардиола изкопа собствения си гроб”.

Големият герой за “кралския клуб” обаче този път бе различен от обичайните заподозрени. Уругвайският маестро в центъра на терена Федерико Валдерде избухна с три гола във врата на съперника само в рамките на 22 мин през първата част.

В първия той показа силата на мощния си удар. При второто попадение пък стана ясно, че той няма силен крак - може еднакво добре да шутира и с левия, и с десния. А с третия показа уменията си в наказателното поле, напомнящи на Пеле на финала на световното първенство в Швеция. Интересното е, че Валдерде в 75 мача за “Реал” в турнира имаше общо 3 гола. А сега ги вкара за отрицателно време.

В историята на “Реал” в КЕШ и Шампионската лига само един халф е отбелязвал три гола в един мач. Това се случи през 1968 г., в много различна обстановка. И то срещу противник, който нямаше нищо общо с потенциала на “Сити”, а е “Аполон” (Лимасол). А неговото име е Хуатино, огромна легенда на кралския клуб.

С паса си към Валдерде за първия му гол стражът на “Реал” Тибо Куртоа еднолично оглави ранглистата по асистенции сред вратарите с 3 паса.

За мениджъра на “Сити” Гуардиола пък изравни най-тежката си загуба в първия мач от елиминационната фаза на Шампионската лига. На сметката си испанецът има 0:3 от “Барселона” през 2015 г. и от “Ливърпул” на четвъртфиналите през 2018 г.

Третият английски в сряда вечерта “Арсенал”, който бе суперфаворит срещу “Байер” (Леверкузен) и основен претендент за Шампионската лига, показа, че историята не бива да се пренебрегва. Двубоят завърши 1:1, а британците изравниха в края на мача с много спортна дузпа. Лондончани само веднъж са елиминирали тим от Германия в Шампионската лига.

Преди гола на Кай Хаверц от бялата точка последният път, в който “Арсенал”вкара гол от дузпа в мач от елиминациите, бе през март 2010 г. срещу “Порто”.

Норвежкият “Бодьо/Глимт” продължава да изумява света. Отвън полярния кръг тимът от едноименното градче тресна 3:0 “Спортинг” (Лисабон)

