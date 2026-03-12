С билет за дербито срещу ЦСКА феновете на "Лудогорец" ще може да гледат още един мач

Феновете на "Лудогорец" ще имат възможност да изгледат 2 мача в рамките на един ден само с един билет. Всички, които закупят пропуск за двубоя от XXVI кръг на Първа лига срещу ЦСКА, ще могат да посетят и срещата на женския тим на клуба по-рано същия ден.

Дербито от първенството между "Лудогорец" и "червените" е в събота от 17,45 ч в Разград. Футболният ден обаче започва по-рано.

От 14,30 ч. на базата на Академия "Лудогорец" женският отбор приема "Локомотив" (Стара Загора) в среща от първенството. Достъпът до мача на женския отбор ще бъде свободен за всички фенове, които притежават билет за срещата между "Лудогорец" и ЦСКА. Така привържениците на „орлите" ще могат да подкрепят последователно и двата отбора на клуба в рамките на една футболна събота.

"Лудогорец" напомня, че билети се продават на клубната база от 10,00 ч. до 18,00 ч. В деня на мача (събота) билети ще се продават и на касата на улица „Васил Левски" от 11.00 ч. до началото на срещата.

Феновете на гостуващия отбор могат да закупят билети онлайн на https://tickets.ludogorets.com, както и в деня на мача на билетната каса на сектор "Г", която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 13:45 ч.

Билети за фенове на гостуващия отбор няма да се продават на базата „Гнездо на орли".