Световна титла носи 10 000 евро премия на българските атлети

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) обяви финансовите бонуси за атлетите за световното първенство в зала в Торун, Полша (20-22 март).

Премиите, които са еднакви за състезател и треньор, са осигурени лично от президента на централата Георги Павлов, който е първият въвел тази практика в централата ни.

За титла българските състезатели ще получат 10 000 евро.

За второ и трето място премиите са съответно 7500 и 6000 евро.

Следват за 4-то място – 4500 евро, за 5-то място – 4000 евро, за 6-то място – 3500 евро, за 7-мо място – 3000 евро и за 8-мо място – 2500 евро, съобщават от федерацията.

В Торун България ще представят имащият най-голям шанс да титла Божидар Саръбоюков (скок на дължина), спринтьорите на 60 м Христо Илиев и Никола Караманолов и шампионката ни в тройния скок Александра Начева.