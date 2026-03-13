Вечното дерби на Светли понеделник 13 април

Проблем с 1/2-финалите за купата, могат да се съберат три мача ЦСКА - "Лудогорец" или два сблъсъка "червени" срещу "сини" поред

Вечното дерби ЦСКА - “Левски” от последния кръг на редовния сезон ще бъде на 13 април, Светли понеделник, следобед. Това вече е решено от БФС, но не е обявено заради проблеми с 1/2-финалите за купата.

По принцип през последните години няма мачове в България на Великден заради кървавите разпри в миналото точно на най-светлия християнски празник.

По принцип мачът трябваше да е през уикенда на 18 и 19 април, но тогава са изборите в България и няма да има кой да ги охранява. А за сблъсъка на вечните съперници си трябва полиция и още допълнителни сили.

Все пак 13 април е почивен ден, което ще е удобно за феновете. Дори да пътуват, защото се получават четири неработни дни с Разпрети петък, ще има как да се приберат.

Двубоят ще е следобед, защото полицията е категорична, че трябва да се играе в светлата част на деня.

Проблемите с 1/2-финалите са също свързани с изборите, като мачовете трябва да са веднага след тях. От мачовете най-интересен е ЦСКА - “Лудогорец”, докато “Арда” - “Локо” (Пд) няма да е толкова взривоопасен.

Задава се и доста интересен казус. В зависимост от крайното класиране могат да се наредят един куп дербита.

При положение че ЦСКА излезе на трето място в редовния сезон, ще се навървят точно три поредни двубоя с разградчани - два за купата и един за първенство.

При положение, че “червените” останат четвърти след редовния сезон, то се съберат две вечни дербита поред - в последния кръг и в първия от плейофите.

Реално четворката за титлата вече е почти определена, като малки шансове има “Локо” (Пд), които обаче сериозно намаляха след загубата с 0:1 на “Герена” от “Левски” с дузпа в последните секунди на двубоя. Така за титлата ще се борят “Левски”, “Лудогорец” и двете цесеката - от Борисовата градина и Бистрица.

В събота ЦСКА гостува на “Лудогорец” в мач, от който зависи крайното класиране след редовния сезон.

Феновете на “червените” излязоха с призив за тотална атака за победа, въпреки настроенията да се помогне на разградчани, за да могат да гонят “Левски”.

“Армейци,

В събота предстои първият от многото тежки сблъсъци, в които ще влезем до края на шампионата - гостуване в Разград от 17,45 ч. Излишно е да обясняваме значимостта и заряда на този мач, а диаметрално противоположните светове, в които съществуваме с неуважаемите господа и шепата им симпатизанти, вещае само едно - борба за победа от началото до края.

Говорейки за успеха, бихме искали да внесем едно важно идеологично пояснение относно евентуалното влияние, което този мач би оказал на крайното класиране в шампионата. ЦСКА трябва да играе винаги само и единствено за победа и нищо по-малко, без значение съперника и обстоятелствата. Ние не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири за разлика от едни други обитатели на крайните квартали на София. Така че ви молим да загърбите всички предразсъдъци и да направите единственото значимо и важно нещо, което се изисква от нас - подкрепа за любимия отбор от първата до последната секунда!

Ще се видим в Разград, защото ЦСКА зове! Напред, червените”, написаха от “Сектор Г”, една от най-влиятелните фракции в агитката на ЦСКА.

Домакините ще бъдат без контузените Кайо Видал и Станислав Иванов, които няма да се възстановят за двубоя.

В същото време Христо Янев има проблеми единствено с картоните на свои играчи, като доста са застрашени от наказание.