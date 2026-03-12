ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Смениха съдията на ВАР на "Лудогорец" - ЦСКА

Сградата на БФС в "Бояна" Снимка: БФС

Съдийската комисия при БФС направи промяна в нарядите за двубоя от 26-ия кръг на Първа лига между отборите на "Лудогорец" и "ЦСКА", който ще се играе 14 март 2026 година.

На мястото на асистент-ВАР съдията Мартин Иванов Марков е назначен Тодор Недялков Киров от Варна.

Марков бе на ВАР и при победата на "Левски" 1:0 над "Локо" (Пд) в понеделник. Тогава "сините" спечелиха с гол от дузпа в края, а според мнозина нарушение не е имало. От БФС пък бяха категорични, че нарушението е кристално и реферите са действали правилно.

