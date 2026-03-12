Владо Илиев записа 3-ото си най-добро класиране в световната купа 5 дни преди да навърши 39 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емблемата на мъжкия ни биатлон - Владимир Илиев, записа едно от най-добрите класирания в кариерата си.

В спринта на 10 км, с който стартира предпоследният кръг от световната купа, който се провежда в Отепя (Естония), националът успя да прибави точна стрелба към отличното си ски бягане.

Владо, който след 5 дни навършва 39 г., свали и 10-те мишени при двете преминавания през рубежа, и се нареди 9-и, разделяйки позицията с равно време с чеха Витеслав Хорниг (също 10 от 10).

Това е третото най-високо класиране на Илиев в световната купа. Отново в спринт той има 5-о и 6-о място, съответно в Нове место (Чехия) през сезон 2016/2017 и в Контиолахти (Финландия, 2012/2013).

Иначе на световното първенство в Йостерсунд (Швеция) през 2019-а Владо спечели сребърен медал в индивидуалната дисциплина на 20 км. На шампионат на планетата има също така 6-о и 8-о място (преследване и спринт в Контиолахти през 2015-а).

Днес в Отепя победата бе за норвежеца Стурла Холм Лагрейд (0). Той бе и най-бърз по трасето, като в това подреждане Илиев е 18-и на 43,8 сек от скандинавеца.

С 3 пропуска Константин Василев е 81-и, също с толкова Васил Зашев е 84-и, а световният ни шампион за юноши до 19 г. Георги Джоргов с 2 грешки се нареди 96-и от 106 участници.