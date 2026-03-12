Новият стадион на “Юнайтед” ще излезе над 3 млрд. лири

Новият стадион на “Манчестър Юнайтед” ще излезе доста по-скъп от предвиденото. Първоначално се очакваше съоръжението да струва на клуба колосалните 2 милиарда лири.

Но закупуването на земя за изграждането на стадиона се оказа проблем, тъй като собствениците на парцелите Freightliner искат 400 милиона паунда - осем пъти повече от 50-те милиона паунда, предложени от манчестърския отбор. В Англия алармират за още няколко проблема пред ръководството на “червените дяволи” за мечтания стадион. И изчисляват, че сумата ще надмине дори и внушителните 3 милиарда британски лири.

Новият стадион ще замени легендарния “Олд Трафорд”. Арената ще е с капацитет за 100 000 зрители. Според медиите на Острова съоръжението трябва да е готово през 2031 г.

Стадионът в Манчестър ще бъде вторият най-голям в Европа. Новият “Ноу Камп”, който строи “Барселона”, е за 105 000 фенове. Легендарният “Уембли” в Лондон побира 90 000. В топ 5 влизат още “Сигнал Идуна парк” на германския “Борусия” (Дортмунд) с 81 360 и “Стад дьо Франс” край Париж с 81 338.

