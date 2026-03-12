Клубовете в България се кумели за управление на първенството

Някои клубове у нас не са узрели за идеята професионалната лига да управлява първенството, въпреки че това се дъвче с години. Това разкри шефът на лигата Атанас Караиванов след края на генералната асамблея на европейската асоциация в София. Според него точно по този начин Словакия е дръпнала много напред през последните години.

“За да търсиш повече пари, трябва да имаш продукт, който да е опакован и да мирише хубаво. Няма как отбор с четирима фенове да говори, че са му малко парите от телевизионните права”, категоричен бе той.

Според него е добре да се въведе правилото за терените, които да са с отопление, за да се придвижим напред.

“Така се случи и с осветлението. Сега вече всички намериха начин да го направят”, обясни Караиванов.

“Администрирането на първенството навсякъде е с договор с федерацията. В момента работим идеално с Георги Иванов. Той е първият, който вкара човек от лигата в изпълкома”, допълни Караиванов.

Изненадващо Казахстан и Естония се отказаха в последния момент да се включат към европейската организация на професионалните лиги, въпреки че бяха подали документи.

На асамблеята бяха набелязани няколко важни задачи на организацията.

Едната е да се борят с ФИФА заради огромния международен календар, който продължава да се раздува. Дори има заплахи със съда на ЕС.

Втората е с УЕФА, за да се отделят повече пари по солидарност за клубовете, които са извън евротурнирите, и така да се гарантира равнопоставеност. Защото над 90% от тях са точно такива, а там са и повечето от играчите.

Дори има предложение да отпаднат някои от плащанията като телевизионен пазар и да бъдат насочени към тези, които не участват в турнирите. Но тепърва ще се разглежда.

Ще се иска и по-строго законодателство срещу пиратството, защото в момента сайтове масово използвали клипове от мачове, без да са платили и стотинка за права.

В Европа има доста добри примери с харченето на парите от солидарността. Така например в Сърбия всички средства се влагат в стадионите, за да имат перфектни терени. Там рязко съкращават и първенството, като от 18 отбора ще останат 12. У нас се говори непрекъснато за някакви футболни центрове, които отдавна не съществуват, като Бургас и Благоевград например.

Дори един от чуждестранните журналисти, които се включиха онлайн в пресконференцията, даде пример с България как “Лудогорец” с парите от Европа наложи тотален хегемон в родния футбол.

От европейските лиги признаха, че са доста закъснели с исканията, а влакът отдавна е подминал гарата им, но все пак ще се постараят да направят нещо в положителна посока. Ще се изследва и сделката между УЕФА и “Реал”, за да зарежат мадридчани идеята за суперлига.

Христо Стоичков бе специален гост на асамблеята и говори с делегатите. Там беше и президентът на БФС Георги Иванов.

