Виртуозен колумбиец от ЦСКА се ожени

Алехандро със своята половинка Марианхел Снимка: ЦСКА

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита сключи брак със своята половинка Марианхел. Колумбиецът подписа с "армейците" през зимата и вече има два гола, като единият бе виртуозният за 1:0 срещу "Славия" (задна ножица от границата на пеналта).

„Днес крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита официално сключи брак с половинката си Марианхел!

Желаем на младото семейство здраве, любов и дълъг съвместен живот, изпълнен с щастие, разбирателство и сбъднати мечти!", написаха от ЦСКА на своята официална страница във фейсбук.

Алехандро със своята половинка Марианхел Снимка: ЦСКА

