Зъболекарка и втори анестезиолог обвинени за смърт...

Росица Денчева продължава на 2 фронта в Ираклион

1676
Росица Денчева Снимка: БФТенис

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи с 6:2, 6:7 (1), 4:2 и отказване номер 11 в схемата и 278-а в световната ранглиста Катарина Хобгарски (Германия). Двубоят продължи два часа и 38 минути.

На четвъртфиналите Денчева, която вече има три победи в турнира, ще срещне 15-годишната Яна Ковачкова (Чехия).

В надпреварата на двойки Денчева и Витория Паганети (Италия) продължиха на полуфиналите без игра след отказ на водачките в схемата Аяна Акли и Алура Замарипа (САЩ).

В спор за място на финала двете ще срещнат номер 4 Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Луция Чирич Багарич (Хърватия).

Росица Денчева Снимка: БФТенис

