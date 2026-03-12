Спортният тотализатор ще помогне финансово за възстановяването на Малена Замфирова

Българският спортен тотализатор ще помогне финансово за възстановяването на Малена Замфирова. Това обяви изпълнителният директор на тотализатора Любомир Петров пред bTV.

Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац. Тогава лекарите възстановиха раздробената й бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента. Според главния хирург интервенцията е преминала много добре.

„Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би, с родителите ѝ и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване", заяви Петров.

Той подчерта, че разходите за лечение и рехабилитация са значителни.

„В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някакви средства за възстановяването на тази спортистка", каза изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор.