След падане в Драмен феноменът Клаебо бе откаран в болница

Превърналият се вече в легенда с 6-те си златни медала от олимпиадата в Милано/Кортина (рекорди общо 11 от зимни игри) ски бегач Йоханес Клаебо падна при сблъсък между четирима души по време на полуфиналите в спринта за мъже на световната купа в Драмен и пропусна да вземе победа пред домашните си фенове в Норвегия.

Той беше изправен и внимателно тръгна към финалната линия, държейки се за главата след падането, в което беше въвлечен от американеца Бен Огдън, който събори още трима състезатели.

При падането Клаебо получи травми и бе откаран в болница, като най-вероятно това ще сложи край на сезона му.