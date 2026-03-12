ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тв говорител прочете първото послание на аятолаха,...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22459938 www.24chasa.bg

След падане в Драмен феноменът Клаебо бе откаран в болница

4748
Йоханес Клаебо Снимка: Ройтерс

Превърналият се вече в легенда с 6-те си златни медала от олимпиадата в Милано/Кортина (рекорди общо 11 от зимни игри) ски бегач Йоханес Клаебо падна при сблъсък между четирима души по време на полуфиналите в спринта за мъже на световната купа в Драмен и пропусна да вземе победа пред домашните си фенове в Норвегия.

Той беше изправен и внимателно тръгна към финалната линия, държейки се за главата след падането, в което беше въвлечен от американеца Бен Огдън, който събори още трима състезатели.

При падането Клаебо получи травми и бе откаран в болница, като най-вероятно това ще сложи край на сезона му.

Йоханес Клаебо Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)