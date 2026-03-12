ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Ева Соколова, съпругата на Йордан Соколов

Дуплантис с 15-и световен рекорд в овчарския скок и нова премия от 100 000 евро

Мондо Дуплантис КАДЪР: Youtube

Двукратният олимпийски шампион Арманд Дуплантис от Швеция постави 15-и пореден световен рекорд в овчарски скок. Той премина над 6,31 метра на предсезонния турнир по лека атлетика в Упсала (Швеция), кръстен на него - Mondo Classic 2026.

Дуплантис преодоля летвата още от първия си опит и то със очевидна разлика и съответно реална възможност да скочи и повече.

Той обаче ги кара по сантиметър, защото всяка поправка му носи премия от 100 хиляди евро.

Второто място зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6,00 метра, а трети е американецът Закъри Брадфорд с 5,90 м.

Мондо Дуплантис КАДЪР: Youtube

