ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите изгледаха от пейката мачовете на отборит...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22460264 www.24chasa.bg

Синер мина набързо през американец за 1/2-финал срещу Зверев в Индиън Уелс

2200
Яник Синер Снимка: Ройтерс

Италианският тенисист Яник Синер, който е №2 в света, победи експресно американеца Лърнър Тиен на четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс с 6:1, 6:2.

Южнотиролецът не срещна затруднения и спечели лесна победа за 1 час и 7 минути игра.

24-годишният италианец пласира 10 аса, допусна една двойна грешка и реализира 4 от 5 точки за пробив.

В спор за място на финала Синер ще срещне четвъртия в схемата Александер Зверев (Германия), който по-рано се наложи над французина Артур Фис.

Яник Синер Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)