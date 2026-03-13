Синер мина набързо през американец за 1/2-финал срещу Зверев в Индиън Уелс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският тенисист Яник Синер, който е №2 в света, победи експресно американеца Лърнър Тиен на четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс с 6:1, 6:2.

Южнотиролецът не срещна затруднения и спечели лесна победа за 1 час и 7 минути игра.

24-годишният италианец пласира 10 аса, допусна една двойна грешка и реализира 4 от 5 точки за пробив.

В спор за място на финала Синер ще срещне четвъртия в схемата Александер Зверев (Германия), който по-рано се наложи над французина Артур Фис.